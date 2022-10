L’attore Gabriel Garko si sarebbe infortunato in maniera grave durante le prove a Ballando con le Stelle.

Gabriel Garko è stato portato a Villa Stuart a causa di un grave infortunio da lui avuto durante le prove di Ballando con le Stelle. Al momento non è dato sapere se l’attore sia stato dimesso e se potrà prendere parte alle nuove puntate del programma tv. “Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Durante le prove Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è subito apparsa abbastanza seria“, ha dichiarato la conduttrice Milly Carlucci attraverso i canali ufficiali del programma tv.

Gabriel Garko

Gabriel Garko: l’infortunio

Gabriel Garko si sarebbe gravemente infortunato un braccio e, per questo, è stato portato immediatamente in ospedale dove i medici hanno potuto prendersi subito cura di lui. Al momento non è dato sapere quali siano le condizioni dell’attore e se potrà tornare a Ballando con le Stelle, ma in tanti tra i suoi fan sperano ovviamente di sì.

Alcuni giorni fa anche Luisella Costamagna si era infortunata durante le prove a Ballando con le Stelle ma poi, mediante l’uso di un tutore, aveva comunque potuto prendere parte al programma tv. In tanti sono in attesa di ricevere ulteriori notizie sulle condizioni di salute di Garko e sul suo ritorno allo show.

