Attraverso i social Jessica Pelizon è intervenuta in merito alle recenti accuse fatte da sua sorella Nikita a sua madre.

Jessica Pelizon ha deciso di rompere il silenzio via social dopo che sua sorella Nikita Pelizon, al GF Vip, ha raccontato la sua infanzia trascorsa tra difficoltà e momenti bui dovuti ai genitori, entrambi Testimoni di Geova.

“Io e mio fratello che ora siamo in una bruttissima situazione, amiamo i nostri genitori e abbiamo perdonato i loro errori, sappiamo che hanno cercato di fare del loro meglio ma siamo contrari alla loro religione e siamo convinti che se ci avessero allevato senza seguirla le nostre vite sarebbero state completamente diverse ma Ohana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato”, ha dichiarato Jessica dopo quanto detto da Nikita al GF Vip.

Nikita Pelizon contro la madre: interviene la sorella

Jessica Pelizon ha deciso di fare chiarezza su quanto affermato da Nikita Pelizon al GF Vip e mettere a freno l’ondata di gossip da cui lei e la sua famiglia sono stati travolti. Jessica ha anche messo in chiaro perché sua madre, con tre figli piccoli e senza nessuno che l’aiutasse, non sarebbe stata una grande cuoca e, a detta di Nikita, avrebbe fatto mangiare a lei e ai fratelli soltanto dei tramezzini e dei würstel crudi.

“A Niki non piaceva praticamente nulla da bambina, la mattina odiava fare colazione con le cose dolci e quindi si mangiava i wurstel. Tornando dalla sala mia madre buttava su alla veloce una minestra pronta. Lei non la voleva e allora panino o wurstel ecc”, ha precisato la sorella dell’influencer dopo che già sua madre era intervenuta via social, difendendosi personalmente dalle accuse.

