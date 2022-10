La madre di Nikita Pelizon ha replicato a quanto affermato su di lei dalla figlia durante l’ultima diretta del GF Vip.

Nelle ultime puntate del GF Vip Nikita Pelizon ha parlato dei suoi genitori e ha confessato che sua madre, quando era bambina, le avrebbe fatto mangiare tramezzini e würstel crudi. La donna in queste ore ha replicato via social mostrando ciò che aveva preparato per cena e ha scritto: “Sto preparando zuppa di lenticchie e arrosto di vitello, per chi si chiede se qui viviamo di würstel crudi e tramezzini”, e ancora: “Non ho parole e non ho nemmeno intenzione di trovarle”.

Nikita Pelizon

Nikita Pelizon: la replica della madre

La mamma di Nikita Pelizon non ha preso bene quanto affermato su di lei dalla modella nel corso dell’ultima diretta del GF Vip e non ha mancato di replicare via social. Nikita, dal canto suo, ha dichiarato quanto sia stato difficile per lei crescere in una famiglia di Testimoni di Geova e ha anche svelato perché la sua infanzia sarebbe stata molto diversa da quella degli altri bambini.

“Amavo la ginnastica artistica, ma i miei genitori non me lo lasciavano fare. Dicevano che non era giusto, nonostante le insegnanti lo volevano tantissimo. I miei me lo impedivano per un discorso di credi”, ha affermato Nikita durante la diretta del programma tv. A seguire l’influencer ha anche affermato di essersi chiarita con i suoi genitori, a cui ha inviato i suoi saluti.

