Elenoire Ferruzzi ha dovuto ingoiare un altro boccone amaro al GF Vip: dopo l’infatuazione (non corrisposta) per Luca Salatino la vip si è avvicinata a Daniele Dal Moro che però, in queste ore, le ha detto di considerarla soltanto come un’amica. Sfogandosi con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo quanto accaduto, Elenoire ha spiegato perché si sarebbe sentita tradita dal suo coinquilino: “Con lui ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro. Lui si è confidato tanto. Baci, cose toccamenti. Questo discorso per Antonino e Ginevra va bene e per me no? A prescindere nessun uomo deve avere un’attrazione per me”, ha tuonato.

Nei giorni scorsi Elenoire Ferruzzi si è pericolosamente avvicinata a Daniele Dal Moro al GF Vip e nelle ultime ore, con sgomento, ha appreso di non poter essere per lui nulla più che un’amica. La questione ha mandato su tutte le furie la concorrente, che ha affermato di non aver frainteso gli atteggiamenti di Dal Moro (secondo lei più che intimi):

“Lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans. Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno. E non solo io, tutte le ragazze come me. O almeno una buona percentuale. Scusate se urlo, ma soffro da tutta la vita per questo. Ragazzi è un punto dolente, un nervo scoperto. Per le coppie etero va tutto bene, per me no? Io fraintendo sempre. Così come fraintendiamo sempre noi trans. Però no, gli etero va tutto bene“, ha tuonato Elenoire, che nelle scorse settimane si è invaghita anche di Luca Salatino al GF Vip.

