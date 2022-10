Michelle Hunziker ha finalmente rotto il silenzio in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi.

Da giorni circolano indiscrezioni in merito al presunto ritorno di fiamma di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e al settimanale svizzero Bunte è stata la stessa conduttrice a dichiarare in merito alla vicenda: “Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può accadere. Ora ho 45 anni e so che non esiste il bianco e il nero”, ha dichiarato Michelle Hunziker, che quindi non ha escluso un riavvicinamento con il padre delle sue figlie Sole e Celeste.

Michelle Hunziker Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker: le parole sul ritorno di fiamma con Trussardi

Da settimane si vocifera di un presunto ritorno di fiamma tra la showgirl svizzera Michelle Hunziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi, che sono tornati a mostrarsi insieme sui social e avrebbero pranzato insieme in un ristorante stellato. La showgirl per il momento non ha confermato né smentito i rumor in circolazione, ma ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno di fiamma con l’imprenditore che, al momento, mantiene il riserbo sulla vicenda.

Molto presto Michelle Hunziker diventerà nonna per la prima volta ed è più felice che mai: sua figlia Aurora infatti aspetta il primo bebè insieme a Goffredo Cerza. Il piccolo dovrebbe nascere a gennaio 2023.

