Secondo Chi Michelle Hunziker e Trussardi sarebbero effettivamente tornati insieme ma l’imprenditore avrebbe stabilito delle condizioni.

Il settimanale Chi nelle ultime settimane ha avvistato spesso Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme alle loro due figli, Sole e Celeste, e il settimanale sembra pronto a scommettere che i due siano a tutti gli effetti tornati insieme. Al momento entrambi hanno preferito non confermare né smentire la notizia e, sempre secondo Chi, Trussardi avrebbe stabilito delle “condizioni” affinché questa volta le cose tra lui e la moglie procedano per il meglio.

Michelle Hunziker Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Trussardi insieme: le indiscrezioni

Secondo il settimanale Chi Michelle Hunziker e Trussardi sarebbero tornati insieme e l’imprenditore avrebbe chiesto a sua moglie “bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e all interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate (…) concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa”. Trussardi è da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e probabilmente non ha gradito quanto accaduto in seguito al suo annuncio d’addio a Michelle Hunziker (ossia il riavvicinamento tra la showgirl e il suo altro ex marito, Eros Ramazzotti, o gli avvistamenti bollenti in compagnia di Giovanni Angiolini). In tanti si chiedono se i due sveleranno ulteriori retroscena in merito alla loro unione e sono in attesa di sapere se i rumor di Chi verranno finalmente confermati.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG