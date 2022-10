Vittoria Deganello ha annunciato via social di aspettare il suo primo figlio, che avrà come madre single.

Vittoria Deganello è entrata nel quarto mese di gravidanza e, nonostante la grande gioia per l’arrivo del suo primo bebè, lei stessa ha ammesso le enormi difficoltà vissute quando ha compreso che il padre del bambino non avrebbe voluto starle accanto né accettare suo figlio. Secondo Chi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe avuto un flirt con il calciatore Alessandro Murgia, che aveva lasciato la compagna Eleonora Mazzarini (e i suoi due bambini) proprio per stare con lei. Al momento Murgia è sparito dai social e Vittoria Deganello non ha confermato la notizia.

Vittoria Deganello è incinta

Attraverso i social Vittoria Deganello ha confermato di essere in attesa di un bebè che nascerà nel 2023. Secondo i rumor in circolazione il padre del bambino si sarebbe eclissato non appena lei gli avrebbe comunicato di essere incinta e nelle sue stories la stessa ex corteggiatrice ha scritto: “Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta”.

In tanti si chiedono se sulla questione emergeranno ulteriori particolari e se Alessandro Murgia interverrà pubblicamente sulla questione.

