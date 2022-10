Jasmine Carrisi, figlia minore di Al Bano e Loredana Lecciso, ha confessato di aver subito atti di bullismo.

Jasmine Carrisi si è raccontata a Generazione Z, confessando di aver vissuto non pochi problemi durante l’adolescenza a causa degli atti di bullismo nei suoi confronti (sia sui social che durante gli anni in cui è andata a scuola). “È straziante dopo un po’, specialmente nei giorni in cui magari sono già giù di mio per altre cose. In quei momenti, vai sui social e leggi commenti d’odio, ricchi di cattiveria gratuita. Secondo me parte tutto dall’hater in sé, che va a diffondere odio ovunque, perché sono tante le loro vittime”, ha confessato la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in merito alla questione.

Jasmine Carrisi: il bullismo

Oggi Jasmine Carrisi sta cercando di affermarsi come volto tv e cantante, ma il suo passato non è stato tutto rose e fiori. La stessa figlia di Al Bano ha infatti confessato che avrebbe subito atti di bullismo e che i pregiudizi e le critiche nei suoi confronti avrebbero a lungo minato la sua autostima.

“A 12-13 anni i miei compagni maschi avevano dato i voti alle femmine e io ero stata giudicata la più brutta. Stavo iniziando a diventare donna e questo fatto e altri piccoli episodi mi scatenarono un po’ di insicurezze sul mio fisico, che poi diventarono anche insicurezze mentali. Ebbi anche un blocco, tanto che non volevo andare più a scuola. Mio papà prese in mano la situazione: lui ha un carattere molto forte, super positivo. Mi fece un discorso molto lungo e mi convinse del fatto che lo studio sia fondamentale. Lui mi dà consigli anche sull’amore e mi dice di darmi più valore”, ha confessato Jasmine che oggi, anche grazie alla sua famiglia, sembra aver finalmente ritrovato la serenità.

