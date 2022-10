Chiara Nasti ha riposto ad alcune domande dei fan e ha svelato che, se avesse atteso una bambina e non un bambino, l’avrebbe chiamata Barbie.

Chiara Nasti continua a far discutere i suoi fan dei social con dettagli e retroscena relativi alla sua gravidanza visto che, tra circa 20 giorni, l’influencer darà alla luce il suo primo figlio, Thiago. Nelle ultime ore la Nasti ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato – non senza ricevere critiche – che se avesse avuto una figlia femmina il suo nome preferito sarebbe stato Barbie. Quando al suo compagno e al bebè in arrivo, la Nasti ha detto: “Sono curiosa di vedere Mattia con Thiago, da me viene trattato come un figlio quindi cercherò di non fargli pesare la presenza del bimbo”.

Chiara Nasti: il figlio

Attraverso i social Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande dei fan in merito all’arrivo del piccolo Thiago, il figlio che l’influencer attende insieme al suo fidanzato, Mattia Zaccagni. I due hanno annunciato l’arrivo del bebè nei mesi scorsi e, negli ultimi mesi, Chiara Nasti è stata travolta da un’infinità di polemiche (una su tutte quella per il suo Gender Reveal Party allo stadio Olimpico). L’influencer non ha mancato di scatenare le critiche dei fan e l’ilarità dei social nelle ultime ore, quando ha confessato che se avesse una figlia il suo nome sarebbe stato Barbie.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG