Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti, è tornato a svelare alcuni retroscena sulla vita privata dell’ex calciatore.

Alex Nuccetelli è tornato a parlare ancora una volta del controverso caso che ha interessato la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi e, nelle ultime ore, ha rivelato a The Pipol anche alcuni dettagli sulla storia tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi. Nuccetelli ha affermato che Totti potrebbe presto cercare un figlio insieme alla sua nuova compagna e che insieme a lei starebbe costruendo una vera e propria “famiglia allargata”.

“Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei. Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla famiglia (…) Totti è un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata”, ha detto.

Francesco Totti

Alex Nuccetelli: la storia con Noemi

Alex Nuccetelli e Noemi Bocchi stanno facendo sul serio: dopo l’avvistamento con gli anelli al dito è stato proprio Alex Nuccetelli a svelare che forse un giorno, non troppo tardi, l’ex calciatore potrebbe volere un figlio proprio dalla sua compagna, che gli avrebbe donato una nuova stabilità dopo l’addio a Ilary.

Nuccetelli – che nel frattempo ha scagliato alcune frecciatine contro la famosa showgirl per averlo denunciato – ha anche dichiarato a The Pipol che dopo la separazione Totti avrebbe ritrovato finalmente il sorriso e che sarebbe tornato a frequentare gli amici come un tempo. “Per arrivare a stare con un’altra donna e lasciarsi andare in questo modo vuol dire che Francesco è arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre”, ha affermato l’ex marito di Antonella Mosetti che, a quanto pare, è un intimo amico dell’ex calciatore.

