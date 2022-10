In queste ore sui social è tornato in auge un video del 2018 dove si sente Elenoire Ferruzzi prendersela con la conduttrice Barbara D’Urso.

Elenoire Ferruzzi, attuale concorrente del GF Vip, è finita nell’occhio del ciclone per un video del 2018 condiviso da alcuni suoi fan e presto diventato virale in rete. Nel video in questione la Ferruzzi, interpellata dall’imprenditore Matteo Giorgi, affermava su Barbara D’Urso: “Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un c*sso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood”. […] “A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!”.

Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi contro Barbara D’Urso

In queste ore sui social sta destando clamore un video dove si sente Elenoire Ferruzzi scagliarsi contro Barbara D’Urso (che tra l’altro è stata una delle storiche conduttrici del GF Vip, programma di cui la Ferruzzi è attualmente concorrente). Proprio all’interno del reality show la Ferruzzi ha affermato di aver detto alcune cattiverie diventate famose in rete perché “farebbe parte del suo personaggio”.

Intanto molti si chiedono se Barbara D’Urso prima o poi replicherà contro il volto tv. “Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere”, ha dichiarato Elenoire Ferruzzi al GF Vip. La questione avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG