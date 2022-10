Diletta Leotta avrebbe archiviato la storia d’amore con Giacomo Cavalli e avrebbe un nuovo flirt con un volto famoso del mondo del calcio.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete Diletta Leotta avrebbe troncato la relazione con Giacomo Cavalli (che andava avanti da quasi un anno) e oggi sarebbe legata al portiere Loris Karius. L’indiscrezione al momento resta senza conferma ma i due avrebbero iniziato a seguirsi reciprocamente sui social e a scambiarsi dei like.

Diletta Leotta e Loris Karius: il gossip

Diletta Leotta ha un nuovo amore? Alcune indiscrezioni circolate sui social sembrano confermarlo ma nel frattempo la conduttrice continua a mantenere il massimo riserbo. Karius è un portiere tedesco, classe 1993, diventato celebre sul web per alcune delle gaffe da lui commesse nella finale di Champions League 2018. Al momento né lui né la Leotta hanno confermato o smentito i rumor in circolazione.

La conduttrice, dopo il doloroso addio a Can Yaman (avvenuto sembra a un passo dalle nozze), si era legata al modello e imprenditore Giacomo Cavalli, con cui ha vissuto una liaison durata quasi un anno. I due non hanno mai ufficializzato il loro amore al pubblico social ma sono stati avvistati insieme fino a pochi mesi fa (hanno trascorso le vacanze estive in Sardegna). Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? I fan sperano proprio di sì.

