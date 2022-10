In queste ore attraverso i social Soleil Sorge ha scritto una frecciatina che sembra essere indirizzata a Antonino Spinalbese.

Dopo gli ultimi attacchi subiti al GF Vip Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen e attuale concorrente di questa edizione, si è paragonato a Soleil Sorge. “Mi hanno detto che anche Soleil era attaccata da tutti un anno fa e adesso guarda cosa è diventata. Quindi dovrei essere contento di essere un protagonista”, ha affermato. Poche ore dopo la stessa Soleil ha scritto un messaggio sui social che sembra essere indirizzato proprio a lui.

Soleil Sorge: la stoccata a Antonino Spinalbese

Soleil Sorge forse non ha gradito il paragone fatto da Antonino Spinalbese con lei al GF Vip e infatti, in queste ore, ha postato un messaggio sui social che sembra essere una chiara frecciatina contro l’hair stylist e concorrente del reality show. “

È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”, ha scritto Soleil, che senza dubbio è stata una delle protagoniste più in vista della precedente edizione del reality show. Il suo commento sarà stato davvero indirizzato a Antonino? In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi visto che l’hair stylist, finora, si è attirato contro le critiche dei concorrenti e anche di parte del pubblico da casa.

