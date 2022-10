Beatrice Valli è stata di nuovo presa di mira sui social perché copierebbe Chiara Ferragni e lei stessa ha deciso di replicare.

Beatrice Valli si è vista costretta a replicare alle polemiche che l’hanno vista protagonista via social perché copierebbe la più famosa collega Chiara Ferragni. Nelle ultime ore infatti la Valli è stata in visita in un posto immerso nella natura dove i suoi bambini hanno potuto giocare all’aria aperta e posare accanto a delle zucche di Halloween. Un’esperienza simile era stata fatta dalla Ferragni e dalla sua famiglia pochi giorni fa, e pertanto un utente le ha scritto: “Copiato dai Ferragnez, noia”. Beatrice Valli ha deciso di replicare.

Beatrice Valli accusata di copiare Chiara Ferragni

Già nei giorni scorsi Beatrice Valli era stata accusata dai fan di copiare Chiara Ferragni (sembra infatti che lei e Marco Fantini abbiano acquistato un appartamento nello stesso palazzo di CityLife dove si trasferiranno Chiara Ferragni e Fedez). Nelle ultime ore invece Beatrice e tutta la sua famiglia hanno fatto visita a un campo di zucche e sono stati bersagliati dagli utenti perché lo stesso tipo di esperienza era stata fatta dai Ferragnez pochi giorni fa. “No, scusami eh. Ma se hai visto siamo stati anche l’anno scorso a fare la stessa experience con i bambini. Ma scherzate spero? Ma che fantasia avete“, ha replicato Beatrice contro l’utente che l’ha presa di mira sui social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

