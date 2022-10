Federica Benincà ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, Arianna, nata dall’amore per il calciatore Ettore Gliozzi.

Federica Benincà è diventata mamma di una bambina e lei stessa ne ha annunciato la nascita con un tenero messaggio sui social che ha fatto il pieno di like: “Benvenuta al mondo Arianna. Più ti guardiamo e più non capiamo niente, ma una cosa è certa: Sei il nostro cuore. Mamma e Papà ti amano”, ha scritto nel suo post l’ex volto di Uomini e Donne.

Federica Benincà ha partorito: nata la prima figlia

Federica Benincà ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, la piccola Arianna. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le loro congratulazioni alla corteggiatrice che oggi, accanto alla sua bambina e al fidanzato Ettore Gliozzi, sembra aver finalmente trovato la felicità. Tra coloro che le hanno fatto le congratulazioni vi sono stati anche Georgette Polizzi, Ester Giordano, Davide Petrucci e Valentina Rapidarda. Federica Benincà e Ettore Gliozzi sono entusiasti nel poter iniziare questa loro nuova vita in tre e in tanti tra i loro fan sperano di avere ulteriori notizie da Federica in merito alla sua prima maternità e all’arrivo della piccola Arianna.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG