Jessica Selassié, ex vincitrice del GF Vip, ha svelato chi l’avrebbe veramente delusa tra i concorrenti della nuova edizione del reality show.

Jessica Selassié è stata la vincitrice della sesta edizione del GF Vip e nelle ultime ore, intervistata da Isa e Chia, la principessa ha espresso la sua opinione sull’edizione del GF Vip attualmente in corso e sui suoi concorrenti.

“Il cast è poco azzeccato, Ginevra non era l’unica che andava punito, ma Giovanni che poi è uscito, Gegia, Elenoire che mi ha totalmente delusa. Era partita a bomba, ora non mi sta piacendo. Charlie, la Rossetti. Difficile a stretto giro squalificare tutti, ma andava fatta una punizione esemplare. Ho visto scene molto brutte. Lulù quando piangeva stanato tutti là a sostenerla, nessuno la prendeva in giro”, ha dichiarato l’ex vincitrice del reality show.

Jessica Selassié contro il GF Vip

Jessica Selassié ha avuto da ridire sull’edizione del GF Vip attualmente in corso e in particolare si è scagliata contro Elenoire Ferruzzi che – come gli altri concorrenti – l’avrebbe fortemente delusa. Elenoire, Gegia e gli altri volti vip nominati da Jessica sono finiti nell’occhio del ciclone per il modo in cui hanno trattato Marco Bellavia, uscito dalla casa del reality show dopo aver subito il bullismo da parte dei suoi ex compagni d’avventura.

Nei giorni scorsi tutti loro si sono scusati con l’ex concorrente e Alfonso Signorini ha definito quanto accaduto “una brutta pagina di televisione”. Anche Jessica Selassié ha condannato quanto avvenuto al reality show e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli in futuro.

