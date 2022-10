Chanel Totti ha postato un video ironico sui social mentre era in compagnia di suo padre, Francesco Totti.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel Totti, continua a far divertire il pubblico della rete con i suoi video su TikTok. Nelle ultime ore la ragazza ha pubblicato un video dove la si vede in compagnia del padre. Nell’audio del video si sente una voce fare delle domande allo stesso Totti a ritmo di musica e si sente lui rispondere: “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. S*sso? ‘Na cifra”. Il video è presto rimbalzato sui social scatenando l’ilarità dei fan.

Chanel Totti: il video con Francesco Totti

Chanel Totti ha un rapporto speciale con suo padre Francesco Totti e sui social sono molti i video che la ragazza ha realizzato in compagnia del famoso ex calciatore, reduce dalla separazione da Ilary Blasi.

Chanel – così come gli altri membri della famiglia Totti – non ha proferito parola in merito all’addio dei suoi genitori e sembra continuare ad essere molto unita ad entrambi. Dopo aver trascorso le vacanze estive con la madre Ilary Blasi la ragazza continua a vedere di frequente suo padre, che nel frattempo è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi. L’ex calciatore avrebbe già presentato la nuova fiamma ai figli e starebbe costruendo con lei una nuova vita.

