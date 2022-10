Nelle ultime ore sui social Wanda Nara e L-Gante hanno postato un video dove appaiono insieme, sul letto, apparentemente svestiti.

Wanda Nara e L-Gante non sembrano intenzionati a nascondersi più e, secondo indiscrezioni, le loro ultime stories via social avrebbero mandato su tutte le furie l’ormai ex marito della showgirl, Mauro Icardi. In alcuni video condivisi sui loro canali infatti, Wanda Nara e il rapper sono ritratti su un letto e apparentemente senza vestiti.

Secondo quanto riferito da Juan Etchegoyen a Mitre Live, la reazione di Icardi ai video incriminati non sarebbe stata delle migliori: “Icardi ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare: è arrabbiato e allo stesso tempo triste. Il Galatasaray non è contento di quello che sta combinando l’attaccante, che in questo modo rischia di finire la sua carriera prima del previsto”.

Wanda Nara sembra ormai aver archiviato la sua storia con Mauro Icardi che invece, nelle ultime settimane, si è mostrato sempre più insistente verso un loro ritorno insieme. Nelle ultime ore la manager e showgirl si è mostrata in atteggiamenti intimi con il rapper L-Gante e, a quanto pare, il padre delle sue figlie non l’avrebbe presa affatto bene. Nei giorni scorsi Icardi ha inveito contro la moglie via social, ma lei non ha replicato e anzi, nelle ultime ore ha deciso di non nascondere più la sua nuova fiamma. Ci saranno ulteriori sviluppi in merito alla questione?

