Il settimanale Chi ha lanciato un inaspettato scoop sul conto di Antonella Fiordelisi e del conduttore Massimo Giletti.

Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti hanno avuto una liaison e a provarlo vi sono alcuni scatti di Chi risalenti ai mesi scorsi: nelle immagini i due volti tv, in atteggiamento intimo, passeggiano per le vie di Brera fino a recarsi in una gioielleria. Per il momento nessuno dei due ha confermato le voci in merito alla questione, ma in tanti sono curiosi di saperne di più.

Massimo Giletti

Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti: lo scoop

A sorpresa il settimanale Chi ha lanciato uno scoop sull’attuale concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi che, a quanto pare, nei mesi scorsi avrebbe avuto una liaison con il conduttore di Non è l’Arena Massimo Giletti. Il conduttore si sarebbe recato con la sua scorta a prenderla a casa sua, a Brera, e a seguire i due si sarebbero recati insieme in una gioielleria del posto. Al momento non è dato sapere come i due si siano conosciuti né per quanto sia andata avanti la liaison. Al GF Vip Antonella Fiordelisi verrà interrogata in merito alla vicenda? In tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG