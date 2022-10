A Le Iene Belen Rodriguez si è sottoposta ad un esperimento durante il quale ha avuto modo di incontrare una sua sosia.

Belen Rodriguez a Le Iene si è sottoposta a un esperimento in stile “Marina Abramovic” e, durante una visita al Museo della Scienza e della Tecnica, diverse persone le si sono sedute difronte anche solo per guardarla o per scambiare con lei alcune opinioni. Tra queste vi è stata anche una fan della showgirl argentina, molto simile a lei esteticamente, che ha detto: “I miei amici più mi truccavo e più mi dicevano guarda che assomigli a Belen. Dicevo ma stai scherzando? E da lì ho iniziato a fare le tue imitazioni. E spero che anche tu sia contenta di quello che faccio, mettendomi nelle tue vesti.”

Belen Rodriguez: la sosia

Belen Rodriguez è conduttrice e anche inviata a Le Iene e, nelle ultime ore, ha avuto modo di sottoporsi a un interessante esperimento sociale al Museo della Scienza e della Tecnica. Durante il servizio la showgirl ha anche incontrato una ragazza molto simile a lei nell’aspetto e le due si sono scambiate una lunga e intensa occhiata sedute a un tavolino. La showgirl non ha detto nulla, ma ha sorriso intensamente alla ragazza, che in tanti trovano essere in tutto e per tutto simile a lei. Il video è presto rimbalzato sui social e ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

