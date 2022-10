Ginevra Lamborghini ha svelato come avrebbe reagito sua sorella Elettra Lamborghini alla notizia della sua squalifica dal GF Vip.

L’esperienza di Ginevra Lamborghini al GF Vip è stata alquanto breve e si è conclusa con una squalifica (a causa delle sue affermazioni sul conto di Marco Bellavia). Nelle ultime ore la stessa ex concorrente ha svelato a Casa Chi come avrebbe reagito alla notizia della sua squalifica la sorella Elettra Lamborghini, con cui avrebbe avuto una profonda lite circa 3 anni fa.

“Se mia sorella ha festeggiato la mia espulsione? (….) Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato la sua vicinanza alla mia situazione. Quindi sono contenta di aver aperto uno spiraglio e da lì si può incominciare a lavorare. Sono felice e quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Diciamo che è il lato positivo di quello che è successo. Da qui si può solo partire”, ha confessato Ginevra in merito alla questione.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: la squalifica di Ginevra Lamborghini

Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non parlano da circa due anni e a quanto pare le due avrebbero avuto una terribile lite (i cui motivi non sono mai stati svelati). Nonostante questo sembra che Elettra Lamborghini non sia stata affatto contenta della squalifica di sua sorella Ginevra dal GF Vip e in tanti si chiedono se la questione un giorno possa servire alle due per avere un riavvicinamento. Più volte Ginevra Lamborghini ha menzionato sua sorella durante la permanenza al GF Vip, ma Elettra Lamborghini ha fatto sapere pubblicamente che non si sarebbe recata nella Casa del reality show per avere un chiarimento con lei.

