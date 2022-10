Fedez ha replicato alle critiche ricevute nei giorni scorsi a causa di un video di suo figlio Leone e della sua tata.

Nelle ultime ore Striscia la Notizia ha consegnato al rapper Fedez il suo settimo tapiro d’oro a causa delle critiche da lui ricevute per un video – circolato nei giorni scorsi – che vedeva protagonisti suo figlio Leone e la tata. Il rapper ha risposto alle accuse di “sfruttare” i figli affermando: “Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”, ha detto, e ancora: “In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”.

Fedez risponde alle critiche sul figlio Leone

Nei giorni scorsi un video con protagonista il piccolo Leone Lucia Ferragni e la sua tata ha fatto discutere il popolo della rete. Nel video il piccolo veniva invitato a interrompere le sue attività di gioco per partecipare a uno scatto di famiglia, ma in molti hanno visto in questo una sorta di “sfruttamento” e di inutile sovraesposizione del bambino sui social. Il rapper Fedez ha replicato affermando che lui e sua moglie non avrebbero alcun interesse a monetizzare grazie ai loro figli e che, come in molte altre famiglie, i suoi bambini sono stati invitati a partecipare alle foto di famiglia per conservare uno speciale ricordo. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

