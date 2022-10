Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a postare nuove foto bollenti, ma non hanno replicato alle ultime polemiche in merito ai loro figli.

Forse sperando che le critiche finiscano nel dimenticatoio (dopo le ultime polemiche che hanno interessato un video con protagonista Leone e la tata) Fedez e Chiara Ferragni hanno iniziato a postare alcuni scatti bollenti che li ritraggono insieme e non hanno replicato alle critiche nei loro confronti (cosa che invece hanno spesso fatto in passato). In tanti si chiedono se la coppia si deciderà a rispondere alle polemiche o se, invece, starebbe cercando di distogliere l’attenzione generale dall’argomento riportando al centro dell’attenzione social la loro vita di coppia e non più solo i loro bambini.

Fedez e Chiara Ferragni: le foto bollenti e le polemiche

Nelle ultime ore sui social Fedez e Chiara Ferragni hanno postato alcuni scatti osé e in tanti sui social sostengono che il loro sia un tentativo per “depistare” l’attenzione generale dal video circolato nei giorni scorsi e che vedeva protagonista Leone.

Nel video si sentiva la tata del bambino chiedergli di smettere per un momento di disegnare così da poter partecipare a una foto con il resto della famiglia. Il video ha sollevato il caos in rete dove già in tanti, nei mesi scorsi, hanno accusato la coppia di sovraesporre i figli all’attenzione mediatica (al fine di ottenere audience e, quindi, denaro). Al momento i due non hanno commentato l’accaduto né hanno replicato alle polemiche in rete e in tanti si chiedono se prima o poi lo faranno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG