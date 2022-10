Al GF Vip Carolina Marconi ha avuto modo di incontrare il suo compagno, Alessandro Tulli, e ha svelato alcuni retroscena sulla sua malattia.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per Carolina Marconi, che ha scoperto di avere un cancro al seno mentre si stava sottoponendo alle cure necessarie per cercare una gravidanza. A sorpresa nella casa del GF Vip è entrato per farle una sorpresa il suo fidanzato, Alessandro Tulli, e Carolina è scoppiata in lacrime affermando quanto per lei sia stato fondamentale averlo al suo fianco:

“Viene fuori che ho un nodulino. Io stavo facendo le cure per avere un figlio. Ma il dottore mi ha detto: ‘Carolina siediti’, mi ha detto che avevo un tumore. Mi hanno detto che dovevo fare la chemio. Alessandro mi ha calmata, mi ha detto che dovevo fare la chemioterapia perché mi avrebbe salvato la vita. E’ durata sette mesi. Sono undici anni che sto con lui, non mi ha mai lasciata una volta da sola. Lui è diventato tutto per me, è la mia famiglia. Tutto. Sono riuscita solo a prelevare un ovulino, so che la probabilità di avere un figlio è del 5% ma io non perdo la speranza. Avrò un figlio e gli dirò che la mamma è stata brava, non ha mai mollato, perché lo ha sempre voluto”, ha dichiarato la modella al reality show.

Carolina Marconi

Carolina Marconi: il desiderio di un figlio

Nonostante abbia affrontato la battaglia contro il cancro e le pesanti cure per cercare di debellare la malattia, Carolina Marconi non smette di desiderare ardentemente un figlio. Per il momento i medici le hanno suggerito di aspettare di aver concluso le cure ormonali prima di poter cercare una gravidanza, e Carolina ha scelto di far congelare alcuni dei suoi ovuli per poter un giorno cercare finalmente un figlio.

Per la showgirl è stato fondamentale il sostegno del suo compagno, Alessandro Tulli, che le è sempre rimasto accanto durante la sua battaglia contro il tumore, che oggi sembra essere finalmente conclusa. In tanti si sono commossi per le parole di Carolina in diretta tv e sperano che un giorno lei possa esaudire il suo sogno e diventare finalmente madre di un bebè.

