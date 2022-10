Alcuni amici di Totti e Noemi Bocchi avrebbero rivelato dei retroscena relativi alla nuova vita costruita dai due a seguito delle loro separazioni.

Entrambi reduci da un doloroso divorzio, Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero costruendo insieme la loro nuova vita e, stando a quanto rivelato da alcuni loro amici (rimasti rigorosamente anonimi) a DiPiù, i due avrebbero compreso in questa anche i figli nati dalle loro precedenti unioni. “Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia. Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme”, ha dichiarato un amico della coppia al settimanale.

Francesco Totti e Noemi: la confessione degli amici

Già nei mesi scorsi Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati insieme in alcuni famosi ristoranti e con loro sarebbero stati presenti anche i rispettivi figli, nati dalle loro precedenti unioni (lei da quella con l’ex marito Mauro Caucci, lui invece da quella con Ilary Blasi).

Di recente la coppia è stata avvistata con due anelli identici al dito e l’ex calciatore e la flower designer avrebbero deciso di non nascondersi più, e infatti entrambi sono apparsi insieme durante una partita allo stadio di Monaco. Totti sembra dunque aver archiviato la sua unione con Ilary Blasi e in tanti si chiedono se prima o poi Noemi Bocchi interverrà pubblicamente in merito alla loro discussa liaison, sbocciata all’indomani dall’addio tra il calciatore e sua moglie.

