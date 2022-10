Eva Grimaldi ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sull’inizio della sua storia d’amore con Imma Battaglia.

Dal 2019 Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono sposate ma, agli inizi della loro storia d’amore, l’attrice era ancora sposata con l’imprenditore Fabrizio Ambroso. Al Corriere della Sera la Grimaldi ha confessato di aver provato per Imma un vero e proprio colpo di fulmine e ha dichiarato: “Alla prima carezza del mio ex, per tre secondi ho pensato a Imma”, e ancora: “Poi ho cominciato a stalkerizzarla: mi era entrata nel cuore come un proiettile”.

Eva Grimaldi: l’amore per Imma Battaglia

Oggi Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono più felice e unite che mai e l’attrice ha confessato di aver compreso subito di essere attratta da quella che poi sarebbe diventata sua moglie. All’epoca entrambe erano impegnate in altre relazioni ma, col tempo, hanno capito di dover stare insieme. “Io ero impegnata e sono fedele. Ma il suo dolore mi aveva turbata. E poi aveva un modo molto divertente di corteggiarmi, sembrava un’adolescente. Tipo che se le dicevo che amavo il tennis, lei si comprava gonnellina e scarpette”, ha confessato la moglie di Eva Grimaldi al Corriere della Sera.

Le due, sposate dal 2019, hanno recentemente confessato di volere un figlio insieme e in tanti tra i loro fan si chiedono cosa riserverà alle due il futuro.

