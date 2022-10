Nonostante abbiano smentito i rumor sul loro addio, Claudio Amendola e Francesca Neri hanno depositato il loro accordo di separazione.

Sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra Claudio Amendola e sua moglie, Francesca Neri. I due durante l’estate avevano smentito la notizia ma adesso, stando a quanto si apprende da Il Messaggero, in tribunale sarebbe spuntato il loro accordo di separazione, che sarebbe stato raggiunto in maniera pacifica. Secondo indiscrezioni l’attore aveva lasciato la casa condivisa con l’attrice già lo scorso luglio.

Claudio Amendola e Francesca Neri: la separazione

Secondo Il Messaggero Claudio Amendola e Francesca Neri avrebbero raggiunto un accordo di separazione e l’attore si sarebbe fatto rappresentare da Antonio Conte (stesso avvocato scelto da Totti per la separazione da Ilary Blasi). Lui e l’attrice finora avevano smentito i rumor riguardanti la loro presunta rottura, ma si vocifera che Amendola abbia lasciato la loro casa già durante l’estate.

Per adesso sembra che i due si siano lasciati in paniera pacifica e con la ferma volontà di non generare clamore. In tanti tra i fan sperano di saperne presto di più sulla vicenda, visto che i due rappresentavano una delle coppie più belle e longeve dello spettacolo italiano.

