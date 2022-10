Dopo il clamore suscitato dall’addio a Totti Ilary Blasi avrebbe preso una pausa dalla tv e avrebbe pensato di lasciare l’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi intende lasciare l’Isola dei Famosi? Il rumor si è fatto sempre più insistente dopo che la conduttrice, reduce dalla separazione da Francesco Totti, si è presa una pausa dalla tv e non ha rilasciato interviste in merito alla fine del suo matrimonio. Secondo il settimanale Oggi la conduttrice avrebbe ricevuto il supporto dei suoi famigliari e soprattutto quello dell’amica Silvia Toffanin e, proprio grazie a lei, avrebbe deciso di tornare al timone dell’Isola (di cui sarebbero già iniziati i casting).

Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi: l’intervento di Silvia Toffanin

Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi tornerà al timone dell’Isola dei Famosi ma al momento, anche per evitare inutili gossip su lei e il suo ex marito, la conduttrice avrebbe deciso di non apparire in tv. In questa fase sarebbe stata per lei fondamentale la vicinanza della storica amica conduttrice Silvia Toffanin che, secondo Oggi, l’avrebbe spronata a tornare a lavoro. Al momento sulla questione non vi sono conferme e Ilary Blasi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. In tanti si chiedono se sulla sua rottura da Francesco Totti emergeranno ulteriori sviluppi, specie viste le frecciatine che i due si sono scagliati a mezzo social.

