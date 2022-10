Ha fatto il giro dei social un video in cui si vede Raimondo Todaro tirare dell’acqua alla collega Alessandra Celentano.

A quanto pare non corre buon sangue tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano e infatti, in queste ore, i due hanno avuto un’accesa discussione ad Amici. Il video è presto rimbalzato sui social e in tanti se la sono presa con il ballerino, colpevole di aver tirato dell’acqua contro la collega. “Ma sei scemo?“, ha tuonato Alessandra Celentano, e ancora: “Comunque l’acqua la tiri a tua sorella“.

Raimondo Todaro: la lite con Alessandra Celentano

Il popolo del web si è scagliato contro Raimondo Todaro e in molti si sono detti increduli per il gesto compiuto dall’insegnante nei confronti della sua collega Alessandra Celentano, a cui ha schizzato con dell’acqua durante una discussione ad Amici. “Raimondo grande cafone a tirare l’acqua alla Cele, incommentabile!”, ha scritto un utente in rete, mentre un altro ha tuonato: “Todaro viene dalle scuole materne?”, e ancora: “La maleducazione di Todaro non ha limiti”. L’insegnante verrà chiamato a rispondere del suo comportamento nei confronti della collega? Non è la prima volta che i due hanno diverbi al programma tv.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG