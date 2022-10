Durante l’ultimo live dei Maneskin in Messico Damiano David ha fatto una toccante dedica a suo nonno, scomparso alcuni giorni fa.

Il 26 ottobre 2022 Damiano David dei Maneskin si è esibito nel nuovo singolo The Loneliest, che ha voluto dedicare al nonno, tragicamente scomparso alcuni giorni fa. Il cantante avrebbe cantato la canzone anche al funerale per volontà dei suoifamiliari. “Come molti di voi sanno, mio ​​nonno è morto un paio di giorni fa. La mia famiglia voleva suonare una canzone al suo funerale, quindi sono molto orgoglioso di dire che questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito nella sua vita”, ha dichiarato il cantante prima di cimentarsi nella sua toccante esibizione.

Damiano David: l’esibizione dedicata al nonno

Alcuni giorni fa Damiano David ha fatto i conti con la tragica e improvvisa scomparsa del nonno, a cui era molto legato. Sui social il cantante ha scritto un emozionante messaggio a lui dedicato e ha confessato quanto suo nonno fosse orgoglioso di lui e del suo successo musicale. Nelle ultime ore Damiano si è esibito con i Maneskin in Messico e ha deciso di dedicare il loro nuovo brano, The Loneliest, proprio al nonno scomparso. L’esibizione del cantante ha fatto il pieno di like da parte dei fan e in tanti hanno lodato il talento di Damiano, diventato uno dei più giovani frontman italiani amati anche all’estero.

