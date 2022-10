Il cantante dei Maneskin Damiano David ha dedicato un commovente post a suo nonno, appena scomparso.

Attraverso i social il frontman dei Maneskin Damiano David ha dedicato un messaggio a suo nonno, scomparso in queste ore. “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un pó piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”, ha scritto il cantante ricordando alcuni dei momenti trascorsi insieme a suo nonno.

Damiano David: il lutto

In queste ore è scomparso il nonno di Damiano David e, attraverso i social, il cantante ha condiviso un commovente post a lui dedicato. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso le loro condoglianze per la sua tragica perdita, e Damiano ha ricordato alcuni dei momenti trascorsi insieme all’adorato nonno e ha ammesso commosso quanto lui fosse orgoglioso dei suo traguardi nel mondo musicale. Insieme ai Maneskin infatti il cantante ha raggiunto straordinari successi e oggi lui e gli altri componenti della band sono famosi anche all’estero.

