La senatrice Liliana Segre ha confessato quale sarebbe stata la sua impressione sulla famosa influencer Chiara Ferragni.

Liliana Segre ha invitato Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah e ha avuto modo d’incontrare la famosa imprenditrice digitale per ben due volte. A Che Tempo Che Fa la senatrice ha svelato che per lei la moglie di Fedez sarebbe stata una nipote umile e affettuosa: “Chiara Ferragni è stata molto graziosa con me ed è stata umile, mi è stata a sentire. È stata una nipote affettuosa”, ha affermato.

Chiara Ferragni

Liliana Segre: l’opinione su Chiara Ferragni

A quanto pare la senatrice Liliana Segre ha una grande ammirazione dell’influencer Chiara Ferragni e infatti lei stessa ha confessato di considerarla come una sorta di nipote affettuosa. Nei mesi scorsi la Segre aveva invitato pubblicamente la Ferragni a far visita al Memoriale della Shoah in modo da portare l’attenzione dei suoi giovani fan sulla questione.

In seguito all’incontro avuto con la senatrice la stessa Chiara Ferragni le aveva dedicato parole di stima: “Grazie a Liliana che da donna a donna mi ha dato una lezione di vita, di umanità e di attivismo. Diciamo no all’indifferenza“, aveva scritto via social. Tra le due ci saranno ulteriori incontri in futuro?

