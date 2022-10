Secondo i rumor in circolazione l’ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, avrebbe in atto una liaison con una donna del trono over.

Nei giorni scorsi sono circolate innumerevoli indiscrezioni in merito a un presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo ex marito, Tomaso Trussardi. Adesso, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, un nuovo gossip avrebbe travolto l’imprenditore: si vocifera infatti che Tomaso Trussardi abbia iniziato a frequentare una donna famosa del Trono over di Uomini e Donne, ma al momento la sua identità resta top secret.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, l’imprenditore Tomaso Trussardi avrebbe in atto una liaison con una donna del trono Over. Siccome è noto che lui sia amico della dama Pamela Barretta, in tanti si chiedono se non sia proprio lei la nuova fiamma dell’imprenditore ma, al momento, sulla questione non sono emerse conferme.

Negli ultimi giorni si è ipotizzato anche che Trussardi fosse tornato insieme all’ex moglie Michelle Hunziker, ma anche questa indiscrezione è rimasta senza conferma. I due si sono mostrati insieme in occasione del compleanno della figlia e inoltre avrebbero cenato insieme in un ristorante stellato. Al momento nessuno dei due ha rotto il silenzio in merito al gossip sul loro discusso ritorno di fiamma e i fan sono in trepidante attesa di saperne di più.

