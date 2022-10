Al GF Vip Carolina Marconi ha fatto alcune inedite rivelazioni sulla sua vita privata e sul suo legame con i Testimoni di Geova.

Carolina Marconi al GF Vip ha fatto alcune confidenze a Nikita Pelizon in merito al suo legame (e a quello di alcune familiari) con i Testimoni di Geova. “Mia sorella lo è stata per 18 anni ed è dissociata poi. Mia sorella l’altra è da 5 anni, mia mamma è da quasi 3. Se sono fuori o dentro? No, non sono disassociate, sono dentro. Io invece sono in mezzo. Loro non possono parlare con l’altra mia sorella. Quindi io sto vivendo una situazione… […] Sto vivendo una storia molto simile e che mi fa soffrire. Mia mamma è diventata da poco Testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto”, ha dichiarato Carolina, che finora non aveva mai svelato nulla sull’argomento.

Carolina Marconi

Carolina Marconi e i testimoni di Geova

Al GF Vip Carolina Marconi ha parlato per la prima volta di sua sorella, che sarebbe stata dissociata dai Testimoni di Geova, e di sua madre, che invece farebbe parte della controversa organizzazione religiosa. Stando a quanto affermato da Carolina sembra che le due donne non si parlino, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Carolina Marconi non aveva mai parlato pubblicamente della questione e in tanti si chiedono se, ora che è al GF Vip, lo farà in maniera più approfondita. Nell’ultimo anno la showgirl ha combattuto la sua battaglia contro il tumore ed è soprattutto di questo che ha parlato con i suoi fan dei social.

