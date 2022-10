Nei giorni scorsi Elenoire Ferruzzi ha criticato Nikita Pelizon al GF Vip e Guenda Goria si è sfogata per le sue parole.

Guenda Goria non ha affermato quanto è stato detto da Elenoire Ferruzzi e da altri volti del GF Vip nei confronti di Nikita Pelizon e, in queste ore, ha tuonato contro di loro via social. In particolare la Ferruzzi ha insinuato che Nikita “portasse sfortuna” e le sue affermazioni hanno scatenato l’ira della figlia di Maria Teresa Ruta.

“Nessuno porta sfortuna. Questa è la peggiore delle etichette, il peggior pregiudizio frutto di cattiveria e ignoranza. Csone che hanno perso la vita per questo motivo. Perché sono state allontanate dalla società per questa diceria. Penso al grande talento di Mia Martini. Penso alla santa inquisizione che bruciava le ‘streghe’. Quindi non mi piace chi insinua queste stupidaggini nell’inconscio delle altre persone. Per me ciò che è accaduto è molto grave“, ha tuonato Guenda.

Guenda Goria contro Elenoire Ferruzzi

Quanto accaduto tra le concorrenti del GF Vip e Nikita Pelizon negli ultimi giorni ha suscitato la reazione di Guenda Goria, a sua volta ex concorrente del reality show. In particolare la figlia di Amedeo Goria si è scagliata contro quanto affermato da Elenoire Ferruzzi che, nei giorni scorsi, ha insinuato che Nikita “portasse sfortuna”. In tanti si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi e se Alfonso Signorini prenderà provvedimenti contro le concorrenti per quanto da loro affermato sul conto della coinquilina.

