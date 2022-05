Al Festival di Cannes Shakira si è fatta scattare una foto con i Maneskin e ha chiesto alla band romana di fare musica insieme a lei.

A quanto pare i Maneskin hanno conquistato l’Italia, il mondo e adesso anche Shakira: la celebre cantante si è lasciata scattare una foto con la band al party organizzato da Warner Bros per il film Elvis (di cui i Maneskin hanno curato la colonna sonora) e ha chiesto al gruppo di fare musica insieme a lei. “Sono stata felice di conoscervi, facciamo musica insieme”, ha scritto la cantante in un post sui social. La band romana accetterà la sua proposta?

Shakira: la proposta fatta ai Maneskin

Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest i Maneskin sono letteralmente “esplosi” come fenomeno oltreoceano e, tra le varie celebrità internazionali che sperano di poter collaborare con loro, vi sarebbe anche Shakira. La celebre cantante ha chiesto alla band di fare musica insieme a lei attraverso un post via social, e in tanti tra i fan sognano già una futura collaborazione.

Di recente Damiano David e la sua fidanzata, Giorgia Soleri, hanno incontrato anche Fedez e sua moglie Chiara Ferragni e in tanti si chiedono se ci saranno collaborazioni tra i quattro in futuro. Al momento sulla questione tutto tace.

