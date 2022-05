Kate Moss ha testimoniato durante il processo che vede imputati Johnny Depp e Amber Heard. Ecco cosa ha detto la modella.

Kate Moss è stata chiamata a testimoniare dai legali di Depp in merito a un episodio che Amber Heard ha menzionato durante il processo, dove ha asserito che lui avesse spinto la sua famosa ex giù da le scale durante una vacanza in Giamaica. Kate Moss ha smentito categoricamente la questione e ha anche affermato che sì, sarebbe effettivamente caduta dalle scale, ma Depp si era sbrigato a prestarle soccorso.

“C’era stato un temporale e quando ho lasciato la stanza sono scivolata giù per le scale e mi sono fatto male alla schiena”, ha dichiarato la modella partecipando al processo in collegamento web, e ancora: “Ho urlato perché non sapevo cosa mi fosse successo e stavo soffrendo. Ma Johnny è tornato di corsa per aiutarmi e mi ha portato nella mia stanza e si è subito attivato affinché fossi subito vista da un medico”.

Anche Kate Moss – che come altre ex di Johnny Depp è stata chiamata a testimoniare al processo – ha affermato che l’attore non avrebbe mai usato violenza nei suoi confronti.

La modella era stata tirata in ballo da Amber Heard che, facendo riferimento alle presunte violenze da lei subite da parte dell’attore, aveva portato proprio la Moss come esempio, sostenendo che lui l’avesse spinta dalle scale all’epoca della loro storia d’amore. Al momento non è dato sapere quale esitò avrà il processo e in tanti tra i fan dell’attore stanno facendo il tifo per lui (mentre la Heard è stata dipinta da molti -specialmente sui social – come una donna bugiarda e assetata di potere).

