Mauro Icardi e Wanda Nara si sono concessi una vacanza scaccia crisi in Rwanda, e il calciatore si è reso protagonista di un episodio alquanto insolito.

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono concessi una vacanza in Rwanda, mettendo definitivamente a tacere le voci che li volevano in crisi. Tra safari e momenti di relax, i due hanno fatto anche una gita nella giungla e Icardi si è reso protagonista di un episodio – presto immortalato dalla moglie in un video – alquanto insolito: il calciatore infatti ha fatto la pipì tra i gorilla.

Mauro Icardi e i gorilla

Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara sono partiti per il Rwanda, e il calciatore non ha potuto fare a meno di seguire “il richiamo della natura” e svuotare la sua vescica nella giunga mentre un gorilla, incuriosito dalla situazione, lo osservava per tutto il tempo. Il calciatore e sua moglie sembrano aver definitivamente archiviato la crisi seguita a quanto accaduto tra Icardi e la modella China Suarez: Wanda aveva infatti scoperto alcuni messaggi compromettenti tra i due. La manager di Icardi ha deciso di perdonarlo, e in tanti si chiedono se la loro unione sia destinata a durare.

“Ho capito una cosa: che pur avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicuro che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia”, ha dichiarato lei a People in seguito a quanto accaduto con il calciatore.

