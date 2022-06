Scopriamo quali sono state le star che si sono schierate dalla parte di Johnny Depp durante il processo contro Amber Heard.

Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard è sfociato in un processo che ha lasciato il mondo col fiato sospeso e in molti tra gli attori di Hollywood hanno preso pubblicamente le difese dell’uno o dell’altra parte in causa. Scopriamo quali sono state le star che hanno preso le parti di Johnny Depp pubblicamente.

Johnny Depp Amber Heard

Johnny Depp: le star che lo hanno difeso

Senza dubbio tra le prime star che hanno preso le difese di Johnny Depp pubblicamente nella sua causa contro Amber Heard vi è stata l’ex moglie dell’attore, Vanessa Paradis, madre dei suoi due figli, Lily Rose e Jack. La Paradis ha testimoniato al processo affermando di esser stata legata all’attore per 14 anni, di aver cresciuto insieme a lui i suoi due figli e di considerarlo tutt’ora il suo più grande amico. La cantante ha dichiarato anche di ritenere che Depp sia una persona attenta, gentile e non violenta.

A lei si è aggiunta un’altra storica ex dell’attore, Winona Ryder, che stando a quanto riporta Variety avrebbe detto: “Non voglio chiamare bugiarda nessuno, ma dalla mia esperienza con Johnny mi è impossibile credere che certe orribili accuse siano vere”.

Al coro di solidarietà nei confronti di Johnny Depp si è aggiunta anche Eva Green, che ha recitato con l’attore in Dark Shadows e gli ha dedicato un suo messaggio via social. Tra gli amici dell’attore – stando a quanto riporta Hollywoodreporter – si sarebbe fatto sentire anche Mickey Rourke, che lo ha definito un “gentleman”, e Paul Bettany, che ha detto: “La persona più dolce che abbia mai conosciuto”.

A loro sembra che si sia aggiunto anche Jason Momoa, ex collega di Amber Heard sul set di Aquaman. Pur non avendo parlato pubblicamente della questione, Momoa avrebbe smesso di seguire Heard sui social proprio quando ha avuto inizio il processo, segno secondo alcune fonti della sua solidarietà verso Johnny Depp.

