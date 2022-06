Scopriamo quali sono alcune delle star più famose del panorama internazionale che soffrono di una malattia.

Sono molte le star che, loro malgrado, si sono ritrovate a convivere con una malattia cronica o congenita. Scopriamo di quali si tratta e con quali malattie hanno ammesso di dover sfortunatamente convivere.

Lady Gaga

Le star che soffrono di una malattia: chi sono

La star di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox, convive con il Parkinson. La malattia si è abbattuta come un tornado sulla sua quotidianità, ma lui non ha mai perso il suo sorriso e la sua voglia di continuare a vivere la sua vita. “Non guardare alla vita come a una battaglia o come a una lotta. Io non credo di essere incoerente. So accettare. Dico “vivere con” o “ lavorare con” il Parkinson”, ha dichiarato l’attore (in un’intervista riportata da Parkinson-italia.it)

Lady Gaga soffre invece di Fibromialgia, la cosidetta sindrome del “dolore cronico”. Sulla patologia ancora non si sa molto ma la cantante ha cercato spesso di parlarne pubblicamente e, a causa di essa, ha dovuto spesso rinviare alcuni dei suoi tour. Della stessa malattia soffre anche l’attrice italiana Francesca Neri.

Selena Gomez ha confessato invece di avere il Lupus, una malattia autoimmune che nel 2017 l’ha costretta a subire un trapianto di rene. A donarglielo è stata la sua amica Francia Raisa, e la cantante l’ha ringraziata con un post via social scrivendo: “Non ci sono parole per descrivere come poter ringraziare la mia bella amica Francia Raisa, mi ha fatto il dono più grande e anche sacrificio dandomi il suo rene. Ti voglio un mondo di bene sorella“.

Nick Jonas convive invece con il diabete di tipo 1, e sulla malattia lui stesso ha confessato: “Mi è stato diagnosticato a 13 anni, quando mi stavo preparando a fare musica coi miei fratelli e ad andare in tour e pensavo mi avrebbe rallentato la carriera ancor prima di iniziare”, ha rivelato ai Radio Disney Music Awards.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG