La cleptomania è un disturbo psicologico che porta chi ne soffre a subire l’impulso irrefrenabile di “rubare” qualcosa. Scopriamo quali sono le celebrities più famose del mondo che soffrono di questo disturbo e che si sono viste costrette ad affrontare delle multe o – peggio – la galera, da Winona Ryder a Britney Spears.

Winona Ryder

Star che soffrono di cleptomania

Winona Ryder è stata beccata in più di un’occasione mentre sottraeva oggetti (per un valore totale di 5000 dollari) da un centro commerciale. L’attrice è stata incastrata dalle telecamere di sorveglianza ed è stata costretta a restituire la merce rubata. Inoltre, è stata trattenuta dalle forze dell’ordine. In seguito all’accaduto – che ha generato clamore in tutto il mondo ha confessato a People:

“Quando è accaduto quell’episodio sfortunato del furto e dell’arresto non ero del tutto in grado di intendere e di volere. Non mi stavo rendendo conto di quello che facevo. L’hanno definita “cleptomania”. Io dico “stato confusionale”. E non sto qui a giustificarmi. La mia posizione privilegiata, di persona con una certa reputazione, mi ha consentito di trovare cure adeguate e relativa redenzione. Non tutti gli psicotici hanno la mia fortuna”.

Britney Spears, che in passato è stata ricoverata in una struttura pubblica per essersi introdotta in un salone di Los Angeles e aver preteso che le venissero rasati a zero i capelli (le immagini hanno fatto il giro del mondo), avrebbe rubato quattro cappotti firmati in un grande magazzino.

L’attrice Farrah Fawcett è stata fermata ben due volte nell’atto di rubare vestiti in alcune prestigiose boutique: se la sarebbe cavata con due multe da 125 e 265 dollari.

Anche Lindsay Lohan e Paris Hilton sarebbero finite al centro di alcuni scandali per via della loro cleptomania, mentre Megan Fox ha rivelato di aver rubato dei prodotti cosmetici quando era adolescente.

