Dai fast food alle camere mortuarie, scopriamo dove si sono trovati a lavorare queste celebri star prima di diventare famose.

Alcune famosi volti hollywoodiani hanno svolto i più disparati mestieri prima di sfondare nell’industria cinematografica. Scopriamo di chi si tratta e quali sono state le loro curiose occupazioni prima di approdare nel mondo del show-business internazionale.

Brad Pitt

I lavori delle star prima del successo

Quello di Danny DeVito è uno dei volti più famosi del mondo del cinema ma non tutti sanno che prima d’interessarsi alla recitazione, l’attore ha lavorato nel salone di bellezza di sua sorella, Angela Lucia.

Altro volto celebre del mondo Hollywoodiano che ha svolto i più disparati mestieri prima di sfondare nel mondo del cinema è Brad Pitt: l’attore ha scortato modelle in limousine, trasportato frigoriferi e sarebbe arrivato persino a vestirsi da pollo difronte a una famosa catena di ristoranti prima di diventare famoso in tutto il mondo.

Matthew McConaughey ha fatto tanta gavetta prima di arrivare al successo e sembra che agli esordi della sua carriera abbia svolto anche il lavoro di lavapiatti per potersi mantenere.

Lo stesso vale per Megan Fox, che prima di diventare una delle attrici più famose e amate del mondo avrebbe lavorato come barista. Anche Jennifer Aniston ha ammesso di aver lavorato come barista e cameriera prima di diventare famosa, e come lei Georgina Rodriguez ha confessato di aver lavorato come commessa presso un prestigioso negozio d’alta moda (ed è proprio presso il negozio in cui lavorava che avrebbe fatto il suo primo incontro con il futuro marito, Cristiano Ronaldo).

L’attrice Camila Mendes ha confessato che, prima di lavorare come attrice, avrebbe indossato un costume da elfo in un centro commerciale (dove era solita vendere zucchero filato).

Miley Cyrus ha confessato che prima di ottenere il ruolo per Hannah Montana avrebbe lavorato come cameriera (si recava a pulire appartamenti insieme ad una nota ditta statunitense).

