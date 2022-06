Da Meg Ryan a Donatella Versace, scopriamo quali sono le star che hanno esagerato con la chirurgia plastica.

L’eterno fascino e l’eterna giovinezza sono due delle cose maggiormente ricercate dalle star, che spesso però si sono rese protagoniste di veri e propri “abusi” con la chirurgia plastica. Scopriamo quali sono le star che hanno esagerato con le punturine e perché lo hanno fatto.

Le star che hanno esagerato con la chirurgia

Meg Ryan ha senza dubbio esagerato con la chirurgia plastica e in molti tra i suoi fan l’hanno criticata per la forma delle sue labbra e dei suoi zigomi, visibilmente più gonfi e sporgenti rispetto al passato. L’attrice non ha mai commentato il suo ricorso alla chirurgia e non ha mai svelato se se ne sia pentita o meno.

Donatella Versace è considera un’icona in tutto il mondo, ma è fuor di dubbio che il suo aspetto sia molto diverso rispetto a quello della sua giovinezza. La morte di suo fratello Gianni e la dipendenza da cocaina hanno spinto la stilista – a suo dire – a crearsi una maschera che non rivelasse i suoi veri sentimenti. “Avevo l’impressione che tutto il mondo mi guardasse con i coltelli negli occhi, ho creato una maschera per proteggermi, non volevo che nessuno capisse le mie emozioni”, ha dichiarato la celebre stilista a Vanity Fair in merito ai suoi eccessi con la chirurgia plastica.

Donatella Versace

Tra i vip che hanno fatto uso in maniera eccessiva alla chirurgia plastica vi è senza dubbio Jessica Alves, l’ex Ken Umano. Nel corso della sua vita si sarebbe sottoposta a centinaia di interventi per somigliare alla famosa bambola fidanzata con Barbie e, infine, avrebbe dato inizio al suo percorso di transizione.

Nina Moric è stata spesso vittima di critiche per via dei suoi eccessi con il bisturi e in molti, tra i fan sui social, l’hanno accusata di essere praticamente irriconoscibile rispetto al passato.

Lo stesso vale per Cher, diventata famosa in tutto il mondo a causa dei numerosi interventi di chirurgia plastica a cui si sarebbe sottoposta per avere sempre l’aspetto di una “ragazza” (la celebre star ha compito 70 anni nel 2016).

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG