Da Tom Cruise a John Travolta, scopriamo quali sono le star che hanno deciso di entrare a far parte di Scientology.

Tra controversie e strambe convinzioni, alcune delle star più famose di Hollywood sono entrare a far parte di Scientology, la Chiesa fondata da L. Ron Hubbard. Scopriamo di quali si tratta e quali di loro si sono avvicinate – solo per una breve fase della loro vita – alla controversa organizzazione.

Tom Cruise

Tom Cruise è senza dubbio una delle più famose celebrità ad essere entrate a far parte della chiesa di Scientology. L’attore detiene un ruolo di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione e sembra che proprio a causa di essa siano naufragate le sue storie d’amore con Nicole Kidman e Katie Holmes (entrambe sue ex mogli).

Le due non hanno mai parlato apertamente della vicenda ma la Holmes ha accettato di sposare l’attore secondo il rito di Scientology e sembra che, a causa del suo successivo allontanamento dalla setta, lui abbia smesso di vedere la loro figlia, Suri Cruise. La primogenita dell’attore (figlia adottata durante il suo matrimonio con Nicole Kidman), Isabella Cruise, è un auditor di Scientology e ha sempre manifestato pubblicamente la sua appartenenza all’organizzazione.

John Travolta è stato a lungo un membro della chiesa di Scientology, ma sembra che l’attore si sia allontanato dalla Chiesa fondata da Hubbard dopo la morte di sua moglie, Kelly Preston, scomparsa nel 2020 dopo una dura battaglia contro il cancro. Secondo il Post l’attore avrebbe preso le distanze da Scientology perché l’organizzazione sarebbe stata contraria alle cure a cui l’attrice è stata costretta a sottoporsi.

Anche l’attrice Juliette Lewis è un membro di Scientology e proprio per via della relazione con lei anche l’attore Brad Pitt in passato si sarebbe avvicinato alla controversa organizzazione. Finito il rapporto tra i due, l’attore si sarebbe definitivamente allontanato da Scientology.

