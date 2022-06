Il mondo delle star è ricco di vip che sono diventati ottimi amici nella vita reale. Scopriamo di chi si tratta.

Moltissimi volti noti dello star system sono diventati amici: tra questi Ben Affleck e Matt Damon (che hanno collaborato in moltissimi film) ma anche Laura Pausini e Eros Ramazzotti, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Scopriamo quali sono le coppie di amici più famose dello star system.

Quella tra Matt Damon e Ben Affleck (che tra l’altro sarebbero cugini di decimo grado) è una delle amicizie più solide dello showbusiness internazionale e infatti i due hanno spesso collaborato insieme anche sul set. I due attori hanno scritto insieme il film cult Will Hunting – Genio Ribelle e Affleck ha confessato che sarebbe stato proprio il suo celebre amico ad aiutarlo a riprendere in mano le redini della propria carriera dopo il flop ottenuto con Justice League. Secondo indiscrezioni Matt Damon sarebbe stato scelto dal collega come testimone alle sue nozze con Jennifer Lopez.

Altra celebre amicizia nel mondo di Hollywood è senza dubbio quella tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. I due si sono conosciuti sul set di Titanic e in seguito hanno preso parte insieme a numerosi eventi pubblici (ma hanno sempre smentito di aver mai formato una coppia). Al Guardian, dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, l’attrice ha confessato: “Come molte altre persone che hanno amici sparsi in tutto il mondo, abbiamo sofferto la mancanza l’uno dell’altra a causa del Covid. Lui è mio amico, uno dei miei migliori amici. Siamo legati per la vita”.

George Clooney e Brad Pitt sono ottimi amici e hanno una splendida alchimia anche sul set. L’ex marito di Angelina Jolie è stato spesso ospite dell’attore nella sua lussuosa villa sul lago di Como, mentre Clooney si è reso protagonista di alcuni scherzi in mondovisione al celebre attore.

Anche in Italia le celebrities amiche da lungo tempo non sono poche: Laura Pausini ed Eros Ramazzotti sono soliti chiamarsi “sorellina” e “fratellino” dal 1993, anno in cui si sono conosciuti. Le due carriere simili tra i due hanno cimentato ancora di più il loro legame e spesso infatti si sono esibiti insieme.

