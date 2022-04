Si dice che “il mondo è piccolo” e lo sanno bene queste star di Hollywood, che hanno scoperto di essere imparentate.

Legami di sangue più o meno lontani esistono anche tra le star di Hollywood, nonostante alcuni di questi siano ben poco noti al grande pubblico. Scopriamo di quali si tratta e quali sono le più inaspettate parentele tra alcuni dei volti più famosi dello show business internazionale.

Ben Affleck Matt Damon

Le star che sono parenti: di chi si tratta

Non tutti sanno che Ben Affleck e Matt Damon, amici d’infanzia e colleghi in moltissimi film, sono cugini di decimo grado: entrambi sarebbero infatti discendenti del muratore William Knowlton Jr, giunto negli Stati Uniti dall’Inghilterra agli inizi degli anni ’30 (stando a quanto riporta Vanity Fair). Anche Justin Bieber avrebbe alcuni illustri parenti nel mondo dello show business (anche se la loro discendenza risalirebbe persino ad alcuni coloni vissuti in Quebec). Tra loro ci sarebbero anche Avril Lavigne, Lady Gaga e Celine Dion, che però non hanno mai confermato pubblicamente la notizia (Bieber invece ha condiviso pubblicamente il suo albero genealogico ricostruito da Ancestry.com)

Elle e Dakota Fanning, figlie di Steven Fanning e Joy Arrington, hanno parenti persino nella famiglia Reale: si dà il caso infatti che una delle loro lontane cugine sia la moglie del principe William, Kate Middleton. Tra i cugini di sesto grado della duchessa di Cambridge vi è anche Guy Ritchie (il celebre ex marito della pop star Madonna).

Una parentela inaspettata (ma non di sangue) è quella tra Stanley Tucci e Emily Blunt, che sono cognati: i due si sono conosciuti sul set de Il Diavolo veste Prada e l’attore si è innamorato della sorella dell’attrice, l’agente letteraria Felicity Blunt.

Julia Roberts ha una nipote (figlia di suo fratello Eric) che ha scelto come lei d’intraprendere la carriera d’attrice: si tratta di Emma Roberts. Le due sono incredibilmente somiglianti e hanno uno splendido rapporto.

