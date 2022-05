Durante il processo che la vede protagonista insieme a Johnny Depp, Amber Heard ha lanciato nuove pesanti accuse contro l’ex marito.

Amber Heard è stata ascoltata durante l’ultima udienza del processo che la vede protagonista per violenza domestica in Virginia. L’attrice ha dichiarato di aver temuto che l’ex marito Johnny Depp potesse ucciderla durante la loro luna di miele:

“Non sarei mai sopravvissuta. Se fossi rimasta sposata con il signor Depp. Ero così spaventata che ho pensato che sarebbe finita davvero male per me”, ha dichiarato l’attrice, che ha anche dichiarato di esser stata spinta dall’attore contro l’Orient Express e di aver subito altri abusi fisici.

Amber Heard: le accuse contro Johnny Depp

Durante il processo che si sta tenendo in Virginia, Amber Heard ha più volte sottolineato di aver subito abusi fisici e psicologici da parte dell’ex marito Johnny Depp, che però lei non ha voluto lasciare “perché sarebbe stata innamorata di lui”. L’attore ha sempre negato le accuse da parte dell’attrice e a sua volta l’ha denunciata per diffamazione.

Nell’ultime udienza Heard ha dichiarato che l’attore fosse geloso per un ruolo a lei proposto in un film con James Franco e, per questo, avrebbe iniziato a picchiarla fin dalla loro luna di miele. In tanti si chiedono quale sia la verità in merito alla vicenda e per il momento, stando anche alle dichiarazioni dell’ex terapeuta della coppia, sembra che i due si siano resi protagonisti di un caso di abusi reciproci.

