L’ex Posh Girl Victoria Beckham, da sempre icona di stile dal fisico filiforme, ha elogiato i fisici curvy sulle pagine di Grazia ed è arrivata a dire che essere magri, oggi, non sarebbe più di moda. “Desiderare di essere magri è un atteggiamento vecchio stile”, ha affermato la moglie di David Beckham, e ancora: “Le donne vogliono apparire sane e curvy. Vogliono avere seno e fondoschiena. Ne vedo tante a Miami camminare lungo la spiaggia, con pochi abiti addosso, fantastiche”.

Victoria Beckham è diventata famosa per il suo fisico filiforme, le sue strambe teorie contro le rughe (per cui avrebbe persino “smesso” di sorridere), e il suo amore per la moda. Inaspettatamente l’ex Posh Girl ha però riservato un elogio ai fisici curvy durante la sua ultima intervista a Grazia, dove ha ammesso che essere magri, secondo lei, non sarebbe più di moda.

A Glamour Uk la moglie di David Beckham ha confessato di aver cambiato atteggiamento nei confronti dell’aspetto fisico dopo che da bambina avrebbe subito bullismo: “Ero una bimba di otto anni magra e con le trecce, il viso giallastro e con lo spazio fra i denti. Sono stata vittima di bullismo, sia mentale che fisico”, ha dichiarato l’ex Posh Spice, che oggi sostiene di aver trovato il giusto equilibrio con se stessa.

