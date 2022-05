Rihanna è diventata mamma: è nato il primo figlio con ASAP Rock.

Rihanna ha partorito, secondo quanto riportato dal sito americano TMZ, il primo ad aver dato la notizia, si tratterebbe di un maschietto. Il bambino sarebbe nato il 13 maggio a Los Angeles. Il nome resta ancora un segreto, e non ci sono stati annunci da parte dei due neo genitori sui social. La cantante aveva mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza e sull’arrivo del bebè, frutto dell’amore per Asap Rocky. Di recente il rapper, compagno della cantante, è stato arrestato.

Rihanna

Rihanna mamma per la prima volta

I fan erano ansiosi di ricevere notizie in merito al parto. Dopo aver annunciato la gravidanza la cantante si è mostrata ad alcuni eventi pubblici sfoggiando il suo pancione e conquistando il mondo intero con la sua straordinaria bellezza.

Nonostante la gioia per la maternità, le ultime settimane sono state particolarmente difficili per la cantante, che si è trovata a fare i conti con l’arresto del suo fidanzato, Asap Rocky. Il rapper è stato posto in stato di fermo per aver sparato a un uomo a novembre 2021 (ferendolo ad una mano). Sulla questione non sono emerse ulteriori conferme, e Rihanna ha preferito mantenere il più totale silenzio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG