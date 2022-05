Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta. La gravidanza è stata tenuta segreta fino alla nascita della sua bambina.

Ed Sheeran e Cherry Seaborn sono diventati genitori per la seconda volta: a svelarlo è stato il cantante che, attraverso i social, ha postato la foto di un paio di calzini della sua seconda figlia. “Abbiamo avuto una bambina, adesso siamo in 4!”, ha scritto il cantante più felice che mai.

Ed Sheeran papà per la seconda volta

Ed Sheeran ha annunciato di essere diventato padre per la seconda volta: lui e la moglie, Cherry Seaborn, hanno tenuto la gravidanza top secret fino alla nascita della loro secondogenita, di cui ancora non si conosce il nome. Sheeran e sua moglie hanno avuto la prima figlia, Lyra Antartica, nel 2020. Anche in quel caso i due, da sempre molto riservati, avevano tentato di proteggere in ogni modo il suo arrivo e non avevano diffuso informazioni. “Il suo arrivo è stato una benedizione, non potevamo non darle anche il nome del luogo in cui è stata concepita”, ha dichiarato seguito l’artista a The Breakfast Club.

Lui e Cherry Seaborn si sono sposati nel 2018 e hanno espresso da subito il desiderio di allargare la famiglia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG